Neden güzellik merkezleri?

Eskiye oranla artık daha çok tercih edilen güzellik merkezleri el ve cep yaksa da en çok ilgi gören yerlerden biri olmaya devam ediyor.

Güzellik - 06.12.2017 13:20

Eskiye oranla artık daha çok tercih edilen güzellik merkezleri el ve cep yaksa da en çok ilgi gören yerlerden biri olmaya devam ediyor. Ciltte oluşan lekeler, akneler ve kırışıklıklar ile baş etmek için tonlarca para dökülen kremler tek başına bir işe yaramayınca, özellikle bayanlar soluğu güzellik merkezlerinde alıyorlar.



Cildin canlanması, kan dolaşımının arttırılması ve elastiği açısından önemli olan masajlar buralarda uygulandığında kişi en başta ruhu rahatlamış olarak ayrılıyor. Mutlu olabilmek ve özgüveni tam olunabilmesi açısından güzel olmak önem teşkil ediyor. İnsan ilişkileri ve diyaloglarında özen göstermek şekilciliğe değil karşıya ve kendine verilen önemi de yansıttığından, değer görmek için görüntü önemli olabiliyor.



Aletlere ve tonlarca kremlere para dökmek cüzdanı sıkıntıya soksa da insanı rahatlatıyor. Ne kadar önem vermediğini söylese de her insan yüzünde zamanla oluşan tahribatları tabii ki dert ediyor.



Yaşlılığın bir parçası olsa da kaygısızlığın parçası olmamak adına uygulanan bu yöntemler belki de bir terapi biçimi.



YAZI: Kamuran Akdemir

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