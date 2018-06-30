Nagatomo resmen Galatasaray'da!

Futbol - 30.06.2018 13:48

Inter, Japon oyuncu Yuto Nagatomo'nun Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı. Transferin 3 milyon Euro'ya bittiğini dün İtalyan basını duyurmuştu.31 yaşındaki futbolcu geçen sezonun devre arasında kiralık olarak Sarı-Kırmızılı takımın formasını giymişti.16 maçta Galatasaray forması giyen Nagatomo 3 asisit yapmıştı.Dünya Kupası'nda ter döken Nagatomo Japonya ile son 16 turuna yükselmişti. Japonya bir üst turda Belçika ile karşılaşacak.KAYNAK: fanatik.com.tr