Inter, Japon oyuncu Yuto Nagatomo'nun Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı. Transferin 3 milyon Euro'ya bittiğini dün İtalyan basını duyurmuştu.
31 yaşındaki futbolcu geçen sezonun devre arasında kiralık olarak Sarı-Kırmızılı takımın formasını giymişti.
16 maçta Galatasaray forması giyen Nagatomo 3 asisit yapmıştı.
Dünya Kupası'nda ter döken Nagatomo Japonya ile son 16 turuna yükselmişti. Japonya bir üst turda Belçika ile karşılaşacak.
Galatasaray KAP'a bildirdi!
KAYNAK: fanatik.com.tr
Nagatomo resmen Galatasaray'da!
İnter, Yuto Nagatomo'nun Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı. Galatasaray da transferi KAP'a bildirdi.Futbol - 30.06.2018 13:48
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