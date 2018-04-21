''Mutlu olduğum belli değil mi?''
Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, önceki akşam sevgilisi Irmak Zileli ile Cihangir sokaklarında el ele objektiflere yansıdı.
Magazin - 22.04.2018 03:55
En son Star Tv'de yayınlanan ''Hayat Sırları" dizisinde rol alan Ahmet Mümtaz Taylan, geçtiğimiz akşam Cihangir'de sevilisiyle son derece keyifli görünüyordu.
Usta oyuncu, birliktelikleriyle ilgili soru üzerine gülümseyerek “Her şey yolunda. Mutlu olduğum belli değil mi” dedi.
Ahmet Mümtaz Taylan'dan taksicilere sitem!
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