Magazin - 22.04.2018 03:55

Ahmet Mümtaz Taylan'dan taksicilere sitem!

En son Star Tv'de yayınlanan ''Hayat Sırları" dizisinde rol alan Ahmet Mümtaz Taylan, geçtiğimiz akşam Cihangir'de sevilisiyle son derece keyifli görünüyordu.Usta oyuncu, birliktelikleriyle ilgili soru üzerine gülümseyerek “Her şey yolunda. Mutlu olduğum belli değil mi” dedi.