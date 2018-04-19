Mutlu Kaya: Sibel Can yalan söylüyor, kandırıldım!

Eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanan Mutlu Kaya, kendisine yardım ettiğini söyleyen Sibel Can'ı yalanlayarak "Yalan söylemenin bir anlamı yok" dedi.

Magazin - 19.04.2018 23:48
Mutlu Kaya: Sibel Can yalan söylüyor, kandırıldım!
Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanan Mutlu Kaya, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefon bağlantısıyla katıldı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Kaya, "Ben 3 yıldır evdeyim. Çok nadiren tedavi gördüm. Bunlar çok kısa sürdü. Birçok insan benim üzerimden reklamını yaptı; ama hep reklamda kaldı. Ben sonradan hep evde oturdum. Yani kandırıldım" dedi.

Sibel Can'dan o iddialara yanıt!

Sibel Can'dan o iddialara yanıt!



Sibel Can'ın kendisine yardım etmediğini iddia eden Mutlu Kaya, "Sibel Can, yoğun bakımdayken bir kere geldi, onda da ben uyuyordum. Sonradan Sibel Can, ne aradı ne de sordu. Kalkıp sanat dünyasında 'ben yardım ettim' dedi. Yalan söyleminin anlamı nedir?" ifadelerini kullandı. (Kaynak: milliyet.com.tr)

Sibel Can'a 1.5 ayda 4 milyon lira!

Sibel Can'a 1.5 ayda 4 milyon lira!
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Bağlantılar: Sibel Can, Mutlu Kaya

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