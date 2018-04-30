Mustafa Ceceli: Eşim klipte oynamayacak!

Magazin - 30.04.2018 09:48

Mustafa Ceceli'den ilk paylaşım geldi!

10 Temmuz'da Selin İmer ile nikah masasına oturan Mustafa Ceceli, dolu dizgin devam eden aşklarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.Geçtiğimiz günlerde müzik çalışmalarına tam gaz devam eden Ceceli'nin yeni klibinde eşi Selin İmer'in oynayacağı haberleri çıkmıştı.Eşi Selin İmer’i klibinde oynatacağı haberleri karşısında şarkıcı, “Ayşe şarkısına klip çekeceğiz. Selin klipte nasıl oynasın? Kesinlikle böyle bir şey düşünmüyorum. O da düşünmüyor” dedi.Konser maratonuna da başlayan Mustafa Ceceli, eşiyle tatil yapamayacaklarını vurgulayarak “Konserler başlıyor, bir yere gidemeyiz. Tatil sonbahara kaldı. 15 gün yurt dışında bir yerlere gideriz herhalde” dedi.