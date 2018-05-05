Murat'tan sonra Aslı!

2,5 yıl aşk yaşadığı Murat Boz ile ki hafta önce ilişkisini noktalayan Aslı Enver, ünlü popçu ile birlikte oturdukları evden taşındıktan sonra annesinin evine yerleşti.

Magazin - 05.05.2018 20:00
Murat'tan sonra Aslı!
Evlilik haberleri beklenirken aniden yollarını ayıran Murat Boz ve Aslı Enver'in ilişkisinin çok şiddetli bittiği öğrenilmişti.

Birbirlerini sosyal medyadan silen ikiliden Aslı Enver, ünlü popçu ile birlikte oturdukları Levent'teki evden taşındı. Enver, şu sıralar annesinin Suadiye'deki evinde kalıyor.

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Posta'nın haberine göre; İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya karakterine hayat veren başarılı oyuncu Aslı Enver, hafta sonları Bağdat Caddesi'nde yürüyüş yapıyor. Canı sıkkın halleriyle dikkat çeken Enver, yürürken sigara da içiyor.

Başarılı oyuncunun Etiler'de kirası 5 bin lira olan bir eve taşınacağı öğrenildi.

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Bağlantılar: Aslı Enver, Murat Boz

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