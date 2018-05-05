Murat'tan sonra Aslı!

Birbirlerini sosyal medyadan silen ikiliden Aslı Enver, ünlü popçu ile birlikte oturdukları Levent'teki evden taşındı. Enver, şu sıralar annesinin Suadiye'deki evinde kalıyor.
Kayınvalide umudunu kesmedi!
Posta'nın haberine göre; İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya karakterine hayat veren başarılı oyuncu Aslı Enver, hafta sonları Bağdat Caddesi'nde yürüyüş yapıyor. Canı sıkkın halleriyle dikkat çeken Enver, yürürken sigara da içiyor.
Başarılı oyuncunun Etiler'de kirası 5 bin lira olan bir eve taşınacağı öğrenildi.
Murat Boz ile Aslı Enver’in ayrılığı çok gürültülü olmuş!