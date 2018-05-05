Murat'tan sonra Aslı!

Magazin - 05.05.2018 20:00

Kayınvalide umudunu kesmedi!

Murat Boz ile Aslı Enver’in ayrılığı çok gürültülü olmuş!

Evlilik haberleri beklenirken aniden yollarını ayıran Murat Boz ve Aslı Enver'in ilişkisinin çok şiddetli bittiği öğrenilmişti.Birbirlerini sosyal medyadan silen ikiliden Aslı Enver, ünlü popçu ile birlikte oturdukları Levent'teki evden taşındı. Enver, şu sıralar annesinin Suadiye'deki evinde kalıyor.Posta'nın haberine göre; İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya karakterine hayat veren başarılı oyuncu Aslı Enver, hafta sonları Bağdat Caddesi'nde yürüyüş yapıyor. Canı sıkkın halleriyle dikkat çeken Enver, yürürken sigara da içiyor.Başarılı oyuncunun Etiler'de kirası 5 bin lira olan bir eve taşınacağı öğrenildi.