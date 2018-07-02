Murat Yıldırım ve Iman Elbani'nin tatil sırrı!

Magazin - 02.07.2018 10:12

Evden sonra sıra tatilde!

17 milyonluk yatırım!

Murat Yıldırım ile Iman Elbani çiftinin, Ramazan sonrasında Mavi Tur'a çıkacağı iddia edilmişti. Oyuncu Murat Yıldırım, Nişantaşı'nda Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evinin adresi Arap hayranları tarafından öğrenilince taşınma kararı almıştı. Oyuncu 4 milyon dolara Beykoz'dan yeni bir ev almıştı. Yaşanan olayın ardından Murat Yıldırım ile Iman Elbani çifti, gittikleri yeri gizliyorlar. Takipçileri “Bunlar nerede?” sorusunun izini sürüyor. İkili daha önce Maldivler'de tatil yapmış ve burada her anlarını takipçileri ile paylaşmıştı. Tatillerinden keyifli anlarını Instagram'dan paylaşan çiftin hayranları 'kaldıkları otelin reklamını yapıyorlar' yorumunda bulundu.