Murat Dalkılıç, 2015'te evlendiği oyuncu Merve Boluğur'dan geçen Eylül'de boşanmıştı. Bir hafta önce de Star TV'deki 'Siyah İnci' dizisinde oynayan Hande Erçel ile flört etmeye başlamıştı. Merve Boluğur, bu sürpriz ilişkiyi duyunca ilginç bir tepki verdi. Boluğur, yakın arkadaşına şunları söyledi: ''Murat'ı iyi tanırım. O kıza kuvvetli bir şey hissetmediğini düşünüyorum. Reklam aşkı olduğu belli.'' Murat Dalkılıç, çekimlerine Ocak'ta başlanacak gerilim filminde Hande Erçel'i de oynatacak.
Kaynak: Pazar Postası
Murat Dalkılıç ve Hande Erçel aşkına Merve Boluğur'dan şok yorum!
Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Murat Dalkılıç'ın yeni aşkına eski eşi Merve Boluğur'dan şok yorum geldi. Merve Boluğur'un bu aşk için "Reklam aşkı" dediği iddia edildi.Magazin - 24.12.2017 12:30
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