Murat Dalkılıç ve Hande Erçel aşkına Merve Boluğur'dan şok yorum!

Magazin - 24.12.2017 12:30

Murat Dalkılıç, 2015'te evlendiği oyuncu Merve Boluğur'dan geçen Eylül'de boşanmıştı. Bir hafta önce de Star TV'deki 'Siyah İnci' dizisinde oynayan Hande Erçel ile flört etmeye başlamıştı. Merve Boluğur, bu sürpriz ilişkiyi duyunca ilginç bir tepki verdi. Boluğur, yakın arkadaşına şunları söyledi: ''Murat'ı iyi tanırım. O kıza kuvvetli bir şey hissetmediğini düşünüyorum. Reklam aşkı olduğu belli.'' Murat Dalkılıç, çekimlerine Ocak'ta başlanacak gerilim filminde Hande Erçel'i de oynatacak.Kaynak: Pazar Postası