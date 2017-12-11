Kanserli Çocuklara Umut Vakfı tarafından düzenlenen ve "Neşeli Oda" adı verilen 19 Aralık Salı akşamı Beşiktaş’ta bir otelde düzenlenecek olan yılbaşı partisinin tüm geliri kanserli çocuklara gidecek. Gecede ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Giselle Tavilson, Amerikalı şarkıcı Jimmie Wilson ve DJ Hakan Kabil sahne alacak.
Konuyla ilgili konuşan keman sanatçısı Giselle Tavilson, "Vaktim olduğu sürece bu tür yardım ve destek organizasyonlarına katılıyorum. Kanserli çocuklarımızı mutlu edebilirsek ne mutlu bize" dedi.
Gecede toplanan yardımla Kaçuv’un Aile Evleri’nin elektrik, su, doğalgaz, mutfak masrafları karşılanacak. Ayrıca gerekli tıbbi malzemeler, mikroskop, görüntüleme cihazı alınacak.
Kanserli çocuklar için sahnede!
Tüm geliri Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV)’ a verilecek olan yılbaşı partisinde Murat Dalkılıç, keman virtüözü Giselle Tavilson, Amerikalı şarkıcı Jimmie Wilson ve DJ Hakan Kabil sahne alacak.Müzik - 11.12.2017 17:14
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