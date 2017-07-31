Bodrum’daki Yalıkavak Palmarina Tren Beach önceki gün Murat Dalkılıç’ı ağırladı.
Tren Beach’te birbirinden güzel şarkılarıyla tatilcileri eğlendiren şarkıcı, devam eden konserlerinden dolayı tatil yapamamaktan yakındı. Oğuzhan Koç’la düet yaptığı şarkıya İstanbul’da bir klip çektiklerini söyleyen Dalkılıç, Merve Boluğur ile düetlerine ise klip çekmeyeceğini ifade etti.
Yakında yeni single ve albüm çalışmalarına başlayacak olan Dalkılıç, eşinin yoğun iş takviminden dolayı çekecekleri film için yeni bir partner aradığını söyledi.
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Murat Dalkılıç film için partner arıyor!
Daha önce eşi Merve Boluğur ile bir sinema filmi için kamera karşısına geçeceği iddia edilen Murat Dalkılıç, eşinin yoğun iş takviminden dolayı çekecekleri film için yeni bir partner aradığını söyledi.Magazin - 31 Temmuz 2017 20:05
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