Murat Dalkılıç aşkı için kesenin ağzını açtı!

Geçtiğimiz Eylül ayında Merve Boluğur'dan boşanan Murat Dalkılıç ayrılığın ardından kısa süre sonra Hande Erçel büyük bir aşka yelken açtı.

Magazin - 21.04.2018 11:40
Murat Dalkılıç aşkı için kesenin ağzını açtı!
Posta'da yer alan habere göre, Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in isteği üzerine Amerika-Kaliforniya'da düzenlenen 'Coachella Müzik ve Sanat Festivali'ne gitmişti.

Hande Erçel aileye girmeye başladı!

Hande Erçel aileye girmeye başladı!



Çift daha sonra Los Angeles'a geçip Hollywood stüdyolarını da ziyaret etti. Murat Dalkılıç 20 günlük tatil için kesenin ağzını açmış.

Hande Erçel hız kesmiyor!

Hande Erçel hız kesmiyor!



Yaklaşık 100 bin TL harcamış. Sevgililere Murat Dalkılıç'ın kardeşi Elif de eşlik ediyor. Elif Dalkılıç ile Hande Erçel kardeş gibiymiş, aralarından su sızmıyormuş.

Eski eşlerin film rekabeti!

Eski eşlerin film rekabeti!
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