Murat Dalkılıç aşkı için kesenin ağzını açtı!

Magazin - 21.04.2018 11:40

Hande Erçel aileye girmeye başladı!

Hande Erçel hız kesmiyor!

Eski eşlerin film rekabeti!

Posta'da yer alan habere göre, Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in isteği üzerine Amerika-Kaliforniya'da düzenlenen 'Coachella Müzik ve Sanat Festivali'ne gitmişti.Çift daha sonra Los Angeles'a geçip Hollywood stüdyolarını da ziyaret etti. Murat Dalkılıç 20 günlük tatil için kesenin ağzını açmış.Yaklaşık 100 bin TL harcamış. Sevgililere Murat Dalkılıç'ın kardeşi Elif de eşlik ediyor. Elif Dalkılıç ile Hande Erçel kardeş gibiymiş, aralarından su sızmıyormuş.