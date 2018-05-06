Murat Boz'un evlilik korkusu!

Dedikodu - 06.05.2018 14:08

Murat Boz ile Aslı Enver'in ilişkileri kısa bir süre önce sona erdi. Ayrılığı doğrulayan Murat Boz nedenini ise açıklamadı. İkilinin ayrılığı ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılsa da hiçbiri doğrulanamadı. Bugün bir iddia da Posta Gazetesi yazarı Bekir Saçar'dan geldi. Yapılan haberde şu ifadelere yer verildi:"Aslı Enver evlenmek yuva kurmak istiyormuş. Murat Boz da evlilik korkusu olduğu için iş ciddiye binmesin diye ilişkiyi özellikle sabote ediyormuş. Murat Boz 8 yıl birlikte olduğu Eliz Sakuçoğlu'ndan da bu sebepten ayrılmıştı."