Murat Boz'dan manidar şarkı!
Aslı Enver ile ilişkisi biten Murat Boz, "Geç Olmadan" isimli şarkısını piyasa sürmeye hazırlanıyor. Bestesi kendisine ait olan şarkıda Boz, "Yarın çok geç olmadan ona sıkı sıkı sarıl aldırmadan bak zaman akıp geçiyor hadi boş ver git ardından, koş ardından..." ifadelerini kullanıyor.
Müzik - 25.04.2018 13:53
Aslı Enver'le yaşadığı 2.5 yıllık ilişkisi biten Murat Boz yeni şarkısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bestesi Murat Boz'a ait olan "Geç Olmadan" isimli şarkının sözleri ise Murat Boz ve Ümit Sayın imzası taşıyor. Şarkıda Murat Boz, dinleyenleri geç olmadan aşklarının ardından gitmeleri için cesaretlendiriyor.
Murat Boz da takibi bıraktı!SIKI SIKI SARIL ALDIRMADAN!
Şarkının sözleri ise oldukça manidar. Aslı Enver'le ile ilişkisi yeni biten Murat Boz şarkının nakarat şöyle diyor:
"Yarın çok geç olmadan ona sıkı sıkı sarıl aldırmadan bak zaman akıp geçiyor hadi boş ver git ardından, koş ardından..."ŞARKIYI DİNLEMEK İÇİN:
Aslı Enver'den müzikli video!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.