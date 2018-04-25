Murat Boz'dan manidar şarkı!

Müzik - 25.04.2018 13:53

Murat Boz da takibi bıraktı!

Aslı Enver'den müzikli video!

Aslı Enver'le yaşadığı 2.5 yıllık ilişkisi biten Murat Boz yeni şarkısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bestesi Murat Boz'a ait olan "Geç Olmadan" isimli şarkının sözleri ise Murat Boz ve Ümit Sayın imzası taşıyor. Şarkıda Murat Boz, dinleyenleri geç olmadan aşklarının ardından gitmeleri için cesaretlendiriyor.Şarkının sözleri ise oldukça manidar. Aslı Enver'le ile ilişkisi yeni biten Murat Boz şarkının nakarat şöyle diyor:"Yarın çok geç olmadan ona sıkı sıkı sarıl aldırmadan bak zaman akıp geçiyor hadi boş ver git ardından, koş ardından..."