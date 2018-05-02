Murat Boz ile Aslı Enver’in ayrılığı çok gürültülü olmuş!

Ünlü şarkıcı Murat Boz ile güzel oyuncu Aslı Enver'in 2.5 yıllık aşkı iki hafta önce sona ermiş ve ilişkilerini sessiz sedasız bitirdikleri için neden ayrıldıkları ve ayrılığı kimin istediği, magazin basınında gündem olmuştu. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Aslı Enver ve Murat Boz’u kaleme aldı.

Dedikodu - 02.05.2018 11:09
Murat Boz ile Aslı Enver’in ayrılığı çok gürültülü olmuş!
Oyuncu Aslı Enver ile şarkıcı Murat Boz'un ayrılıklarıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Levent Loft'taki dairede çıkan tartışmada eline ne geçerse fırlatan Aslı Enver; o gün evi terk etti, ertesi gün eşyasını aldırdı. Şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver'in 2.5 yıllık aşkı iki hafta önce sona ermiş ve ilişkilerini sessiz sedasız bitirdikleri için neden ayrıldıkları ve ayrılığı kimin istediği, magazin basınında gündem olmuştu. Sabah'tan Bülent Cankurt; ünlü çiftin ayrılıklarının sessiz sedasız olmadığını yazdı. İddiaya göre; Murat Boz ile Aslı Enver, birlikte kirada oturdukları evde yaşadıkları büyük bir kavga sonucu ayrıldı. Buna göre; Levent Loft'taki evin salonundaki bağrış çığrış sırasında Aslı Enver, eline ne geçirdiyse fırlatmaya başladı. Murat Boz ise kurtuluşu kendini odaya kilitlemekte buldu. Aslı Enver, siniri geçtikten sonra eşyalarını toplayıp evden taşınmak istedi. Siteye bir araç çağırdı ama site yönetimi, pazar günü taşınmanın yasak olduğunu söyleyip aracı içeri almadı. Aslı Enver, evi terk edip o akşam bir arkadaşında kaldı ve pazartesi günü de evde nesi var nesi yoksa alıp hem evi, hem de Murat Boz'u terk etti. (Kaynak: sabah.com.tr)

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