Murat Başoğlu: Keşke yakalanmasaydım

Sosyete - 02 Ağustos 2017 09:56

Bodrum’da bir kadınla öpüşürken çekilmiş fotoğrafların nedeniyle konuşuluyorsun? Ne oldu, neler söyleyeceksin?Ben bir şey yaptım, hatasını çekiyorum. Bedelini de ödeyeceğim. Ne kadar özür dilesem de affı yok. Anlık bir şeydi, olabilir. Her erkeğin başına gelebilir. Hiç tanımazsın birini, yarım saat sonra teknende olur, bir şey yaparsın onunla, sonra da iner gidersin, o arada bu olur. Ancak yorumlar çok can acıtıcı. Midemin ağrısından duramıyorum, kesin kanser oldum. Öyle üzülüyorum ki...'BABAM ÖLDÜĞÜNDE BU KADAR ÜZÜLMEDİM'Yanındaki kadın kimdi? Akrabanız mı?Yakalandığım kişinin yeğenim veya spor hocam olduğu söyleniyor ama yabancı bir kadındı. Maalesef iğrençlik had safhada. Yarım saat önce tanımıyordum, keşke tanışmasaydım! Yarım saat sonra da bıraktım. Kötü bir kaçamak oldu. Benim sevgilim varmış, nereden sevgilim oluyor benim? Benim ne zaman sevgililik durumumu gördünüz? Arkadaşla bir beach partide tanışmıştım. Benim 14 yaşında bir oğlum, karım ve saygınlığım var.Teknedeki kadının yabancı olduğunu söyledin. Nereden geldi Bodrum’a?Kız 2 günlüğüne Bodrum’a geldi, dün de gitti. Adı Olga’ydı, soyadını hiç bilmiyorum. “Senin teknen varmış, gel çıkalım” dedi, gittik o kadar. Ama inanın yaşadığım üzüntüyü tarif edemem. Pişmanım. Babam öldüğünde bile bu kadar üzülmedim. Eşim dostum arayıp beni teselli ediyor. Karıma yaptığıma mı üzüleyim yoksa insanların gözünde düştüğüm duruma mı üzüleyim bilemiyorum. Yarım saatlik bir saçmalık, sevgilim olsa arkasında dururum. Plansız, programsız, saçma bir şeydi.'KARISININ İLK ALDATAN BEN DEĞİLİM'Hakkında yapılan yorumları nasıl değerlendiriyorsun?Belden aşağı vuranlar aynısını benden görecek, akan kan yerde kalmayacak. Haberi yapan çocukları da tebrik ederim ama bunun üstüne iftira atanlar hadlerini aşıyor. Sabah kalkıyorum gazetelerde, akşam yatıyorum internet sitelerinde ben varım. Bu kadar önemli bir adammıydım ki ben? Ne kadar önemliymişim böyle! Karısını ilk aldatan da ben değilim.Hande Bermek’le olan evliliğinin akıbeti de merak ediliyor. Sıkıntıyı aştınız mı yoksa boşanıyor musunuz?Yaptık bir eşeklik, cezasını çekeceğim. Yazılı olarak açıklama da yapacağım. Hande şu an sadece olayın dinmesini bekliyor. Herhalde beni boşayacaktır.'KEŞKE YAKALANMASAYDIM'Oğlunla konuştun mu bu konuyu?Konuştum tabii. Onun yaşadığı şeyi düşünebiliyor musunuz? Oğlumun anlamasını bekliyorum ama o kadar zor ki. Televizyon, internet ve Instagram açmıyoruz morali bozulmasın diye. Ben bir hata yapmış olabilirim. Sen de ertesi günü haberini yaparsın, biter gider. Benden ne istiyor insanlar? Kendimi mi öldüreyim? Bu çirkin ithamlar, hakaretler nereye kadar böyle gidecek?Şimdi bu açıklamaları yapmaya nasıl karar verdin?Ben delikanlı adamım, yaptığımın arkasında dururum. Saçma sapan bir şey yaptım. Keşke yapmasaydım ya da yaptıysam yakalanmasaydım. Bin pişman oldum. Magazincilerin beni bu kadar sevdiğini bilmiyordum! Sabah televizyonda yorum yapan biri “Onun gittiği spor salonuna gitmeyin, hepinizi...” dedi. Böyle bir şey olabilir mi? Benim hayatımla, ticari kariyerimle nasıl oynayabilir ekrana oturmuş biri? Bana herkes “Konuşma, konuştukça haber çıkacak” diyor. Ama sustum sustum, buraya geldi. Spekülasyonların arkası kesilmiyor.'BÜTÜN KADINLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM'Bu olayda en çok üzüldüğün şey ne? Bütün kadınlardan özür diliyorum. Hakikaten çok üzülüyorum. Instagram’da öyle şeyler yazıyorlar ki bana. Böyle bir şey yok. O kadar üzüldüm ki. Çok kötü şeyler yazıyorlar. “Sen adam mısın?”dan başlayıp giden hakaretler... Ailemi kaybettiğime mi üzüleyim, mesleğime mi, insanları kaybettiğime mi? Neye üzüleyim? Takatim kalmadı. Sınırdayım. Oğlum ve karım ayakta tutuyor beni.Kaynak:haberturk.com