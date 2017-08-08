Star TV’de ekrana gelen "İstanbullu Gelin" dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu.
Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, yönetmenliğini Zeynep Günay Tan’ın yaptığı, başrollerinde Aslı Enver ile Özcan Deniz’in yer aldığı dizinin çekimleri 15 Ağustos’ta başlayacak. Yeni sezonu merakla beklenen diziye son olarak "Bodrum Masalı" dizisinde izlediğimiz Murat Aygen de katıldı.
”İstanbullu Gelin”, yeni sezonuyla Eylül’de Star TV’de!
Kaynak: medyatava.com
Murat Aygen, ‘İstanbullu Gelin’ dizisi kadrosuna katıldı!
‘İstanbullu Gelin’ dizisi kadrosuna Murat Aygen de katıldı.Dizi - 08 Ağustos 2017 23:40
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