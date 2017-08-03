Muhbir 5 günde 1.300.000'i geçti

Yaz Konserleri kapsamında İstanbul Harbiye Açıkhava'da beş gecce üst üste sahne alan Sıla, Mabel Matiz ile birlikte yazdıkları yeni şarkısı Muhbir'i ilk kez müzikseverlerle paylaşmıştı.

Müzik - 03 Ağustos 2017 11:30

5 günde 1.300.000 üzerinde müziksever tarafından izlenen bu özel video klip, başarılı sanatçı Sıla ve Mabel Matiz hayranlarını çok mutlu etti. Video'ya yüzlerce yorum yapan ''Muhbir'' severlerden bazıları bu şarkının başarılı sanatçıyı ''Müziğin Şampiyonlar Ligi''ne taşıdığını savundular.



EGELİLERE MABEL SÜRPRİZİ

Harbiye’de canlı dinleyen herkesin hayran kaldığı ‘Muhbir’ şarkısı, İstanbul’dan sonra Egelileri de fethetedecek. Başarılı popçu Sıla, Ağustos ayında Ege turnesiyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Turne'nin Bodrum ayağında ise başarılı popçuya sahnede yine Mabel Matiz eşlik edecek. Birlikte bir kez daha Muhbir şarkısını seslendirecek olan ikili sevenlerine yine unutulmaz anlar yaşatacak.



Konser Programı

1 Ağustos Salı Ayvalık Amfi Tiyatro

2 Ağustos Perşembe Altınoluk Amfi Tiyatro

4 Ağustos Cuma Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

5 Ağustos Cumartesi Bodrum Antik Tiyatro

6 Ağustos Pazar Marmaris Amfi Tiyatro

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