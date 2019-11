Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez sosyal medyayı salladı!

Mucize Doktor'dan aile pozu! Onur Tuna paylaştı!

Fox TV'nin rekortmen dizisi Mucize Doktor dün akşam yayınlanan bölümüyle de sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu. Twitter'da Mucize Doktor'la ilgili pek çok yorum yapılırken dizide savant sendromlu bir doktoru canlandıran Taner Ölmez'le ilgili övgü dolu tweet'ler atıldı.– Sen nasıl bir kralsın...– Çok iyi oyunculuk.– Heyecanla beklemeye başladım.–Çok mutluyum, çok güzel dizi inşallah hiç bitmez.– Lütfen Nazlı’nın elini tut artık.– Seni bir rahat bırakmadılar be abi.– Efsane ya, izlerken heyecanla izliyorum.Savant sendromu, önemli derecede zihinsel engelli birinin, ortalamanın üzerinde belirli yetenekleri gösterdiği bir durumdur. Savantların üstünlük gösterdiği beceriler genellikle hafıza ile ilgilidir. Bu hızlı hesaplama, sanatsal yetenek veya müzikal yeteneği içerebilir. Aslında, 10 otistik kişiden bir tanesinin, değişen derecelerde kayda değer yetenekleri vardır, ancak savant sendromu konjenital ya da edinsel olabilir. Birçok savant becerisi doğumda var olan bazı gelişimsel güçlüklerin üzerine eklenerek çocuklukta ortaya çıkmaktadır. Edinsel savant becerileri sağlıklı gelişim gösteren bireylerde bebeklik, çocukluk ya da erişkinlikte geçirilen kafa travması ya da merkezi sinir sistemi travması sonrası gelişebilir.Savant sendromlu tüm çocukların yaklaşık yarısı otistiktir. Otizmi olan tüm çocukların yaklaşık yüzde 10’unda savant sendromu vardır. Bu oran 35 üzerinde IQ’lu otizmi olan çocukların yüzde 25’ine yükselir. (Çok sayıda otistik çocuğun IQ’ları daha düşüktür.)Sendrom sıklıkla otizmle ilişkili olduğundan, otistik savant terimi daha sıklıkla kullanılır. Savant sendromu gösteren bir kişi ile ilgili bilinen ilk açıklama, 1751’de bir Alman psikoloji dergisinde gerçekleşti. Savant terimi, ilk olarak 1887’de J. Langdon Down (Down sendromuna adını veren doktor) tarafından kullanıldı.