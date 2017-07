Moda'da müzik festivali!

Moda'da bulunan Saint Josephliler derneğinin kulübü olan "Qlub Quartier" de Ağustos ayı boyunca müzik şöleni olacak. Detaylara siz de bir göz atın.

Eğlence - 31 Temmuz 2017 18:13

1 Ağustos Salı - Oldies but Goldies - DJ performans

2 Ağustos Çarşamba - Fasıl Geccesi

3 Ağustos Perşembe - Küba Geccesi

8 Ağustos Salı - Oldies but Goldies - DJ performans

9 Ağustos Çarşamba - Buzuki Geccesi

10 Ağustos Perşembe - Jazz Geccesi

15 Ağustos Salı - Oldies but Goldies - DJ performans

16 Ağustos Çarşamba - Fasıl Geccesi

17 Ağustos Perşembe - Trio Geccesi

22 Ağustos Salı - Oldies but Goldies - DJ performans

23 Ağustos Çarşamba - Buzuki Geccesi

24 Ağustos Perşembe - Türk Sanat Müziği Geccesi

