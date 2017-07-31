1 Ağustos Salı - Oldies but Goldies - DJ performans
2 Ağustos Çarşamba - Fasıl Geccesi
3 Ağustos Perşembe - Küba Geccesi
8 Ağustos Salı - Oldies but Goldies - DJ performans
9 Ağustos Çarşamba - Buzuki Geccesi
10 Ağustos Perşembe - Jazz Geccesi
15 Ağustos Salı - Oldies but Goldies - DJ performans
16 Ağustos Çarşamba - Fasıl Geccesi
17 Ağustos Perşembe - Trio Geccesi
22 Ağustos Salı - Oldies but Goldies - DJ performans
23 Ağustos Çarşamba - Buzuki Geccesi
24 Ağustos Perşembe - Türk Sanat Müziği Geccesi
Moda'da müzik festivali!
Moda'da bulunan Saint Josephliler derneğinin kulübü olan "Qlub Quartier" de Ağustos ayı boyunca müzik şöleni olacak. Detaylara siz de bir göz atın.Eğlence - 31 Temmuz 2017 18:13
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Bağlantılar: Club Quartier, Moda,
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