Moda'da müzik festivali!

Moda'da bulunan Saint Josephliler derneğinin kulübü olan "Qlub Quartier" de Ağustos ayı boyunca müzik şöleni olacak. Detaylara siz de bir göz atın.

Eğlence - 31 Temmuz 2017 18:13
Moda'da müzik festivali!
1 Ağustos Salı - Oldies but Goldies - DJ performans
2 Ağustos Çarşamba - Fasıl Geccesi
3 Ağustos Perşembe - Küba Geccesi
8 Ağustos Salı - Oldies but Goldies - DJ performans
9 Ağustos Çarşamba - Buzuki Geccesi
10 Ağustos Perşembe - Jazz Geccesi
15 Ağustos Salı - Oldies but Goldies - DJ performans
16 Ağustos Çarşamba - Fasıl Geccesi
17 Ağustos Perşembe - Trio Geccesi
22 Ağustos Salı - Oldies but Goldies - DJ performans
23 Ağustos Çarşamba - Buzuki Geccesi
24 Ağustos Perşembe - Türk Sanat Müziği Geccesi
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Club Quartier, Moda,

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