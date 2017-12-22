Misyoner pozisyonu nedir?

Misyoner pozisyonu cinsel birliktelik sırasında en çok tercih edilen pozisyonlar arasında yer alır. Ancak çoğu çift, misyoner pozisyonunu uyguluyor olsa bile, isim olarak bilmiyor veya faydaları hakkında bilgi sahibi değil. Misyoner pozisyonu nedir henüz bilmiyorsanız ve cinsel birliktelik sırasında ne gibi etkiler sağladığından haberiniz yoksa hemen açıklayalım. Misyoner pozisyonu nedir?

Cinsellik - 22.12.2017 20:57

Misyoner pozisyonu, çoğu çift tarafından denenen bir seks pozisyonudur. Çok eski zamanlardan beri uygulanan misyoner pozisyonu, çok eski çağlarda bile hiç cinsel deneyim yaşamamış insanların yöneldiği pozisyondur.



Misyoner pozisyonu nedir?

Misyoner pozisyonunda erkek üstte kadın ise alttadır. Cinsel birliktelikte oldukça rahat olan ve tercih edilen misyoner pozisyonunun, cinsel ilişkiye de aynı zamanda birçok etkisi mevcuttur.



Misyoner pozisyonu cinsel birliktelik sırasında ne gibi etkiler sağlar?



En doğal cinsel birliktelik sağlanır

Misyoner pozisyonu hiçbir cinsel deneyim yaşamamış birisinin yönelmiş olduğu bir pozisyondur. Dolayısıyla bu pozisyon cinsel bir doğallık içermektedir. Çiftlerin rahat olarak cinsel birliktelik yaşayabileceği pozisyonlar arasında yer almaktadır.



Hamile kalmayı kolaylaştırır

Misyoner pozisyonu, spermlerin yer çekimi yardımıyla kadın rahmine ulaşma ve döllenme ihtimali oldukça fazladır. Bu nedenden dolayı çocuk isteyenlerin denemesi gereken bir seks pozisyonudur.



Sevgi bağını güçlendirir

Misyoner pozisyonu yüz yüze cinsel birliktelik gerçekleştirilen bir seks pozisyonudur. Bu nedenden dolayı çiftler arasında yakın teması sağlayarak sevgi bağını da güçlendirmeye yardımcı olmaktadır.



Bel ağrısına iyi gelir

Bu pozisyonda erkek üstte kadın alttadır. Misyoner pozisyonunun kadınlarda ve erkeklerde meydana gelen bel ağrısı şikâyetlerine iyi geldiği bilinmektedir. Nedeni bu pozisyonda omurgalar yerine bel kısmının hareket etmesidir.



Orgazm kalitesini arttırır

Misyoner pozisyonu kadınların hareket alanını daraltmasına rağmen orgazm kalitesini arttırmaktadır. Yapılan araştırmalara göre misyoner pozisyonunda bir kadının orgazm olması ihtimali %80 olarak açıklanmıştır.



Erkekler tarafından pek sevilmiyormuş!

Misyoner pozisyonu erkekler tarafından sevilmeyen bir seks pozisyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bunun en önemli nedeni ise bütün kontrolün erkeğin elinde olması ve seksi erkeğin komite etmesi olarak biliniyor.

İlişkideki güven artar

Bu pozisyonda erkek üstte kadın ise altta olduğu için seks sırasında eller birleşir ve kenetlenir. Çiftlerin cinsel birliktelik sırasında birbirlerine dokunabilme ve göz göze gelme ihtimalinin en fazla olduğu pozisyon olduğu için ilişki de güvenin arttığı bilinmektedir.



Kadınları mutlu eden pozisyondur

Kadınların cinsel birliktelik sırasında en çok sevdiği pozisyonlar arasında yer alır. Misyoner pozisyonunda çiftler arasında duygusal bir bağ kurulduğu için kadınlar tarafından en çok tercih edilen seks pozisyonları arasında yer almaktadır.



En güvenli yöntemlerden birisidir

Misyoner pozisyonu çocuklu olan aileler için en güvenli pozisyonlardan birisidir. Yatak odanızın kapısını kilitlemeyi unuttuğunuz zamanlarda odaya çocuğunuz girdiği takdirde gizlenebileceğiniz bir pozisyondur.



Bu pozisyonda üzerinizi battaniye ile örtebilir, çocuğunuz odaya girdiği anda sarılıyormuş gibi yapabilirsiniz. (Kaynak: milliyet.com.tr)

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