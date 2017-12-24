Miray Daner'den flaş karar!

'Vatanım Sensin'in Hilal'i Miray Daner'in istediği kıyafetleri giyemediği için flaş bir karar aldığı iddia edildi.

Magazin - 24.12.2017 16:35
Miray Daner'den flaş karar!
Kanal D'deki 'Vatanım Sensin'in Hilal'i Miray Daner, iddiaya göre göğüslerinin büyüklüğünden son derece şikayetçiymiş! Miray Daner istediği kıyafeti giyemiyor, dans edip spor yaparken de rahatsız oluyormuş. 18 yaşındaki Miray Daner, özel bir elbise diktirmek için gittiği terzisine ''Sezon sonunda dizi tatile girince ilk işim memelerimi küçülttürmek olacak'' diye dert yanmış.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: posta.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Alina Boz, yeni bir aşka yelken açtı!
  • Ayrılık sebebi 'nikah' mı?
  • Özcan Deniz'den 'Öteki Taraf' çağrısı!
  • Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu rutubet kaçırdı!
  • Gala için kampa girdi! Hedefi...
  • Hayta İsmail'den ilginç açıklama!
  • Elçin Sangu'dan 'pipo'lu poz!
  • Ebru Gündeş'ten şaşırtan hamle!
  • Eski eşten yeni aşka şok yorum!
  • Hande Ataizi'nden olay sözler!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...
  • Tuba Büyüküstün teftişte!
  • Seçkin Özdemir 'kadın'ını paylaştı!
  • Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı olay oldu!
  • Aleyna Tilki'den şaşırtan yorum!
  • Fi'den kötü haber! Bu sezon...
  • Hande Erçel iddialara cevap verdi!
  • İsmail YK'nın acı günü!
Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...