Kanal D'deki 'Vatanım Sensin'in Hilal'i Miray Daner, iddiaya göre göğüslerinin büyüklüğünden son derece şikayetçiymiş! Miray Daner istediği kıyafeti giyemiyor, dans edip spor yaparken de rahatsız oluyormuş. 18 yaşındaki Miray Daner, özel bir elbise diktirmek için gittiği terzisine ''Sezon sonunda dizi tatile girince ilk işim memelerimi küçülttürmek olacak'' diye dert yanmış.
Kaynak: posta.com.tr
Miray Daner'den flaş karar!
'Vatanım Sensin'in Hilal'i Miray Daner'in istediği kıyafetleri giyemediği için flaş bir karar aldığı iddia edildi.Magazin - 24.12.2017 16:35
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