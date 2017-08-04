Milli Takımda Lucescu dönemi resmen başladı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Mircea Lucescu dönemi resmen başladı. Rumen teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı Başkan Demirören tarafından açıklandı.

Spor - 04 Ağustos 2017 15:31

Tecrübeli teknik adamın imza töreninde ilk olarak söz alan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "Sayın Fatih Terim ve ekibine bugüne kdar verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim kariyerinde 35 kupa bulunan hocayla burada bulunmak bizi onurlandırıyor. Kısmet bugüneymiş. 13 önce çalışacaktık. Kendisiylee benim temasım 31 temmuz öğleden sonra olmuştu. Çarşamba günü de sözlü olarak anlaşma sağladık. Ben tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Yeni çıktığımız yolda da başarılar diliyorum. Hocamızı tartışmaya gerek yok. Türkiye'ye gelmesi için her sene uğraşılan Lucescu'yu milli takımın başına getirdik. la 13 yıl evvel çalışacaktık, kısmet bugüneymiş. Teklifi kabul ettiği için dostum Lucescu'ya teşekkür ediyorum" dedi.



LUCESCU: "BELKİ TÜRKİYE'YE 1 KAÇ SENE ÖNCE GELMELİYDİM"



Rumen teknik adam ise, "4 sene boyunca hem Beşiktaş'ta hem Galatasaray'da önemli başarılar yakaladık. Sonra Ukrayna'ya gittim. Bana bir Takım kurma fırsatı verdiler. Orada Önemli bir arkadaşlık elde ettim, Sayın Ahmedov ile tanıştım. Bana böyle imkan sundu, ben de bu imkanı değerlendirdim. Buraya gelince, Türkiye sevdiğim bir ülke. Belki Türkiye'ye 1 kaç sene önce gelmeliydim" açıklaması yaptı.



Federasyonla 2, Beşiktaş ile 1 ve Galatasaray ile 1 kere temasımız oldu. Sonunda Türkiye'den gelen teklifi milil takım için kabul etme kararı aldım"



VE ARDA KONUSU...



Milli takımdan ayrıldığını açıklayan Arda Turan için de düşüncelerini anlatan Lucescu; Arda ile görüşeceğim ve telefon açacağım. Arda'nın milli takıma, milli takımın Arda'ya ihtiyacı var. Türk insanının çok duygusal olduğunu biliyorum, Arda'nın ne acılar çektiğini tahmin edebiliyorum. Türklerin 400-500 km gidip takımını destekleyen insanlar olduğunu biliyorum. Bu doğrultuda Arda'nın acı çektiğini görüp anlayabiliyorum. O'nun milli takıma milli takımı ona ihtiyacı var. Benim düşüncem bu şekilde" şeklinde konuşarak Arda'nın milli takıma geri dönüşü için yeşil ışık yaktı.

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