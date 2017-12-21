Metin Hara'dan ayrılık açıklaması!

Adriana Lima'nın Metin Hara'yı takipten çıkarmasıyla çiftin ayrıldığı iddiaları konuşulmaya başlanmıştı.

Magazin - 21.12.2017 13:08
Metin Hara'dan ayrılık açıklaması!
Adriana Lima'nın Instagram hesabından Metin Hara'yı çıkarmasıyla ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Medyanın yakından takip ettiği ikiliden ilk açıklama geldi.

Adriana Metin Hara'yı terk mi etti?

Adriana Metin Hara'yı terk mi etti?



Dünyaca ünlü çift, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçanırken, Metin Hara'nın yakın çevresine anlattıkları ortaya çıktı.

Metin Hara, çıkan haberlerin aslı olmadığını belirtirken, "Ayrılmadık. 4 gün sonra yanına gideceğim." dediği öğrenildi.

Instagram'dan Adriana Lima'nın neden takipten çıktığı da öğrenildi. Sosyal medya yöneticileri yanlışlıkla Metin Hara'yı takipten çıkarmış.
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Bağlantılar: Metin Hara, Andriana Lima

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