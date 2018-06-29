Meteoroloji tarih verdi! Kavurucu sıcaklar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen orta vadeli hava tahmin raporuna göre yurdun batı kesminden başlamak üzere 2 Temmuz Pazartesi günü yağışlar sona ermeye başlayacak, 3 Temmuz Salı günü ise yurt genelinde yağışlar yerini mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen kavurucu sıcaklara bırakacak.

Yaşam - 29.06.2018 11:04
Meteoroloji tarih verdi! Kavurucu sıcaklar geliyor!
Bugün Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Çankırı, Eskişehir'in batısı, Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzeydoğusu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İSTANBUL BUGÜN YAĞIŞLI

Yaklaşık bir haftadır sağanak yağışların etkisinde olan İstanbul için gece boyunca devam eden yağışlardan sonra yeni saat verildi. İstanbul'da bugün hava durumu parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların saat 09.00 itibariyle başlayıp, saat 15.00'a kadar devam edeceği belirtildi. Yağışların pazar gününe kadar devam edeceği bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu 30
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Adana: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kuzeydoğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İSTANBUL TAHMİNİ
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Bağlantılar: Meteoroloji

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