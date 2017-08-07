Mete Gazoz, Dünya Kupası için Berlin'de

Olimpik milli okçu Mete Gazoz, 4 ayaktan oluşan Okçuluk Dünya Kupası'nın final öncesinde son ayak için Berlin'de yarışacak.

Diğer Sporlar - 07 Ağustos 2017 14:34
Mete Gazoz, Dünya Kupası için Berlin'de
Mete Gazoz, 8-13 Ağustos tarihlerinde Berlin'de düzenlenecek olan Okçuluk Dünya Kupası 4'üncü ayak final mücadelesine devam edecek. Berlin'de yapılan ve 6 gün sürecek turnuva sonunda, bugüne kadarki 4 ayak boyunca toplanan puanlar hesaba katılacak ve en iyi 8 isim 2-3 Eylül'de Roma'da gerçekleşecek finalde Dünya Kupası'nın sahibi olmak için yarışacak.
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