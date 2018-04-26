Futbolcu Mesut Özil'in hazırlık yaptığı nişanlısı Amine Gülşe, yıldız futbolcuyu Galatasaray'da görmek istediğini dile getirdi.
Özil'in Galatasaray'a transfer olmasını çok istediğini vurgulayan Amine Gülşe, "Ben iyi bir Galatasaray taraftarıyım. Tabii ki Mesut'un da Galatasaray formasını giymesini arzu ederim" dedi.
Mesut Özil'in nişanlısı Galatasaray'a transfer olmasını istiyor!
Arsenal forması giyen Mesut Özil'in nişanlısı Amine Gülşe Galatasaraylıları heyecanlandıracak bir açıklama yaptı.Spor - 26.04.2018 15:07
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Bağlantılar: Amine Gülşe, Mesut Özil, Arsenal, Galatasaray
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