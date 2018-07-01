Merve Boluğur'un kırmızı ruju olay oldu!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan Merve Boluğur, Instagram hesabına yeni bir fotoğraf yükledi. Boluğur'un fotoğrafına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

Magazin - 01.07.2018 17:19
Merve Boluğur'un kırmızı ruju olay oldu!
Eylül 2017'de Murat Dalkılıç'la evliliğini sonlandıran Merve Boluğur, kısa bir zaman önce Hakan Sabancı ile görüntülenmişti. İkili, aşk iddialarını doğrulamıştı. Yaklaşık 10 gün birliktelik yaşayan ikiliden Hakan Sabancı'nın, Yunan manken Evelyn Kazantzoglou ile el ele görüntülendiği iddia edildi. Bunun üzerine Boluğur, Sabancı'yı sosyal medya hesabından sildi. Ayrılığın ardından sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmaya devam eden Merve Boluğur, konu ile ilgili sessizliğini korumaya devam ediyor.

Geçtiğimiz mart ayında kendi adına ait kozmetik markasıyla ticarete atılan Merve Boluğur, Instagram hesabından kırmızı rujlu bir fotoğraf paylaştı. Kırmızı rujun en çok yakıştırıldığı isim olan Boluğur'a takipçileri övgüler yağdırdı. Güzel oyuncunun fotoğrafı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte o fotoğraf:


Merve Boluğur'dan 'yıkılmadım, ayaktayım' pozu!

Merve Boluğur'dan 'yıkılmadım, ayaktayım' pozu!



En doğal haliyle Merve Boluğur!

En doğal haliyle Merve Boluğur!
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