Merve Boluğur'un aracının benzini bitince...

Önceki akşam Akmerkez'deki bir mekanda arkadaşlarıyla yemek yiyen Merve Boluğur, aracına benzin almayı unutunca yardımına mekan görevlileri yetişti.

Magazin - 24.12.2017 09:35

Merve Boluğur, önceki akşam Akmerkez'deki bir mekanda arkadaşlarıyla yemek yedi.



Aracına benzin almayı unutan Boluğur, mekan görevlilerinden yardım istedi.



Cipine bidonla benzin takviyesi yapılan oyuncu, “Çok havalı değil mi?” dedi.

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