Merve Boluğur, önceki akşam Akmerkez'deki bir mekanda arkadaşlarıyla yemek yedi.
Aracına benzin almayı unutan Boluğur, mekan görevlilerinden yardım istedi.
Cipine bidonla benzin takviyesi yapılan oyuncu, “Çok havalı değil mi?” dedi.
Merve Boluğur'un aracının benzini bitince...
Önceki akşam Akmerkez'deki bir mekanda arkadaşlarıyla yemek yiyen Merve Boluğur, aracına benzin almayı unutunca yardımına mekan görevlileri yetişti.Magazin - 24.12.2017 09:35
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