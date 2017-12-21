Merve Boluğur'dan saçkıran iddialarına cevap!

Güzel oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde dostlarıyla birlikte bir alışveriş merkezinde muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Magazin - 21.12.2017 13:51
Merve Boluğur'dan saçkıran iddialarına cevap!
Cadde'nin haberine göre Merve Boluğur ve yakın arkadaşları akşam yemeği için bir araya geldi. Bir restoranda akşam yemeği yiyen arkadaşlar oldukça keyifli vakit geçirdikleri gözlendi.

Restoran çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu Merve Boluğur, "Murat Dalkılıç'la boşandıktan sonra üzüntüden saçkıran oldu" iddialarına son noktayı koydu. Boluğur, "Sabahtan beri çok gülüyoruz o haberlere. Tabii ki de öyle bir şey yok" dedi.


Uzun süredir ekranda olmayan Merve Boluğur, "Dizi düşünmüyor musunuz? sorusuna, "Tabii ki düşünüyorum. İyi bir senaryo ve proje gelirse neden olmasın" cevabını verdi.

Sağlığına dikkat ettiği ve neşesinin yerinde olduğu gözlenen Boluğur, yakın arkadaşlarıyla alışveriş turuna çıkarak gözlerden kayboldu.

Üzüntüden saç kıran oldu!

Üzüntüden saç kıran oldu!
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