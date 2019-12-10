Merakla beklenen "Zemheri"den ilk tanıtım!

Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Zemheri'nin afişi yayınlandı!

Yönetmen koltuğunda ‘Aşk-ı Memnu’, ve ‘Kara Sevda’ gibi Türk dizi tarihinin önemli yapımlarına imza atan yönetmen Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon’un kaleme aldığı ‘Zemheri’nin heyecan yaratan ilk tanıtımı yayınlandı. Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi genç ve usta isimleri buluşturan dizi, izleyiciyi adalet ve aşkın büyüklüğünü sorgulayacakları bir hikayeye davet edecek. Yakında Show TV’de ekrana gelecek dizinin aşk dolu sahnelerle başlayan ilk tanıtımdaki iş kazası sahnesi şimdiden büyük ilgi çekti.