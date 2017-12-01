Mehmet Ali Erbil'i ifşa etti!

İnternete yüklediği makyaj videolarıyla fenomen olan Duygu Özaslan, Mehmet Ali Erbil'in kendisine yolladığı mesajı takipçileri ile paylaştı

Magazin - 01.12.2017 16:59
Mehmet Ali Erbil'i ifşa etti!
Mehmet Ali Erbil, sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'a Instagram DM'den "Yenge bir beni takip etmemişsiniz ezik hissettim" şeklinde mesaj attı. Özaslan, Erbil'in kendisine attığı bu mesajı Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı. Mali’yi ifşa eden sosyal medya fenomeni fotoğrafın üzerine ise "Mehmet Ali Bey ne diyorsunuz?" yazdı.

Mehmet Ali Erbil şoke etti!

Mehmet Ali Erbil şoke etti!



İşte o kare:

Mehmet Ali Erbil: Beni linç etmeye çalıştılar!

Mehmet Ali Erbil: Beni linç etmeye çalıştılar!
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