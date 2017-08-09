Martıların Efendisi filminin çekimleri tamamlandı!

Yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı ve başrollerinde Mehmet Günsür, Bige Önal, Timuçin Esen, Nejat İşler, Barış Yıldız, Hakan Kurtaş, Ezgi Coşkun’un yer aldığı “Martıların Efendisi” filminin çekimleri tamamlandı.

Sinema - 09 Ağustos 2017 10:59

İstanbul’da deniz kıyısında sakin bir yaşam süren Martıların Efendisi’nin (MEF) uzun zamandır beklediği misafiri sonunda çıkagelir. Beyazlar için de, tam bir masumiyet simgesi misali kıyaya vuran bu kadın MEF için mutlu bir başlangıcın ilk işaretidir. Bütün umutlarını yüklediği gizli misafir, MEF’nin saf ve temiz dünyasından etkilense de onu gerçek dünyayla, acı bir tecrübeyle tanıştıracaktır.



Hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyecek, sorgulatacak olan Martıların Efendisi’nin oyuncu kadrosu da göz dolduruyor. Başrollerinde, Mehmet Günsür, Bige Önal, Timuçin Esen, Nejat İşler, Barış Yıldız, Hakan Kurtaş, Ezgi Coşkun’un bulunduğu filmde, Mehmet Esen, Sarp Akkaya ve Aras Bulut İynemli de konuk olarak yer alıyor. Yapımını TMC, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, Martıların Efendisi’nin yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin yapıyor, filmin senaryosu ise Meriç Demiray’a ait.

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