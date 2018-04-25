maNga'dan yeni single!

Müzik - 25.04.2018 14:11

Yad Eller, Gel ve 1000 Parça isimli şarkıların bulunduğu ve çıkış şarkısı Yad Eller olan maNgaX maxi single'ında yer alan 1000 Parça şarkısında Türkçe rap müziğin yeni neslinin en güçlü isimlerinden Tankurt Manas, Kamufle, Joker, Fate Fat ve Dj Hırs da yer alıyor.Sözleri Ferman Akgül ve Demir Demirkan'a, müziği Ferman Akgül, Yağmur Sarıgül ve Demir Demirkan'a ait olan Yad Eller şarkısının düzenlemesi maxi single'daki tüm şarkılarda olduğu gibi Yağmur Sarıgül imzası taşıyor.maNgaX albümünde sevilen maskotları Spa’yı da tekrar hayatımıza sokan maNga, Spa’nın kliplerde ve aynı zamanda sahne performanslarında da yer almaya hazırlandığının müjdesini verdi.Maxi single'ın isminde bulunan X harfi; hem grubun maskotu olan Spa’nın geri dönmesine hem 2005’te çıkan maNga+ albümüne hem de grubun sıklıkla ilham aldığı ve X’in mucidi olan Ömer Hayyam’a gönderme yapıyor.maNgaX maxi single'ında da olduğu gibi beşinci albümlerini Demir Demirkan ve Yağmur Sarıgül’ün prodüktörlüğünde hazırlayan grup, bu albümü de kendi stüdyoları olan stüdyoN’de kaydediyor.maNga'nın uzun bir aradan sonra yayınladığı maxi single'ı maNgaX, 20 Nisan 2018 tarihinde maNga & DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda ve tüm müzik marketlerde yerini aldı.