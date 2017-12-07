2018 yılını karşılamaya hazırlandığımız bugünlerde yılbaşı alışverişi yapacak okuyucularınıza fark yaratan, çifte mutluluk yaşatan bir hediye alternatifi olarak LSV Dükkân ürünlerini önermek isteriz. Bir LÖSEV kuruluşu olan LSV Dükkan’ın ürünleri, lösemili ve kanserli çocuklarımızın anneleri tarafından üretiliyor, geliri çocuklarımızın tedavilerine aktarılıyor.
LSV Dükkan ürünleri arasında Beren Saat, Hülya Avşar, Çağla Şıkel, Cemil İpekçi gibi ünlü isimlerin çocuklarımız için tasarladığı bebekler de yer alıyor.
Lösemili çocuklar için bebek tasarladı!
Beren Saat, Hülya Avşar, Çağla Şıkel, Cemil İpekçi gibi ünlü isimler Lösemili çocuklar için bebek tasarladı.Yaşam - 07.12.2017 19:33
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