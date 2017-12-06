Londra 'Hadise'si

İngiliz Moda Ödülleri'ne katılan Hadise'nin davetli değil biletli olduğu ortaya çıktı.

Magazin - 06.12.2017 13:40
İngiliz Moda Ödülleri önceki gün Londra'da yapıldı. Gecceye Türkiye'den Hadise katıldı. Hadise'nin Londra'ya davetli olarak gittiği konuşuluyordu. Hatta şarkıcı için "İngiliz Moda Ödülleri'ne davet edilen ilk Türk" başlıklı haberler bile yapıldı. Fakat Hadise'nin gecceye davet edilmediği ortaya çıktı.

Hadise'ye büyük şok!

Hadise'ye büyük şok!



2500 LİRAYA BİLET ALMIŞ!

Hadise'nin Londra'ya davetli olarak değil biletli olarak gittiği ortaya çıktı. Gecceye katılmak için önce İngiliz Moda Konseyi'nden onay alan Hadise ardından da 2500 liraya bilet satın alarak İngiliz Moda Ödülleri'nde boy gösterdi.

İşte Hadise'nin yeni sevgilisi!

İşte Hadise'nin yeni sevgilisi!



Hadise'nin cesaret zirvesi!

Hadise'nin cesaret zirvesi!
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Bağlantılar: Hadise, Londra

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