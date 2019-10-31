Lindsay Lohan ve Suudi Prensi aşk mı yaşıyor?

Lindsay Lohan'ın babası Michael Lohan, kızı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Michael Lohan, kızı Lindsay Lohan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed ile ilişkisi hakkında konuştu.Ünlü oyuncu Lindsay Lohan, bir süredir Orta Doğu'da mültecilere yardım ediyordu. Lohan, Prens Muhammed bin Selman ile de bu şekilde tanışmış. İkilinin sevgili olduğu iddialarına Lohan'ın babası; "Sadece aralarında güçlü bir ilişki var. Lindsay'in Orta Doğu'daki yardımlarından dolayı orada çok güçlü arkadaşı var." diyerek yalanladı.