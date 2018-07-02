Lidya Özdemiroğlu'ndan aşk iddiasına cevap!

Magazin - 02.07.2018 14:49

Merhum sanatçı Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Lidya Özdemiroğlu, kendisinden 31 yaş büyük şarkıcı Levent Yüksel'le yaşadığı aşkla bir dönem Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 24 yaşındaki Özdemiroğlu önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Turuncu renkli bir tişört giyen erkek ile aynı kareye girmemek için koşar adım kalabalığın arasına girdi. Fakat muhabirlerden kaçamayacağını fark edince bu çabasından vazgeçti.Bir süre kaçtıktan sonra pes eden Lidya Özdemiroğlu, yanındaki kişinin arkadaşı olduğunu ve hayatında kimsenin olmadığını vurguladı. Yazdığı roman hakkında da konuşan Lidya, "Bu romana hayallerim için yer verdim" dedi. Gazetecilerin "Kitabınızda Levent Yüksel?" olacak mı sorusuna "Hayır, Levent Yüksel olmayacak" yanıtını verdi.