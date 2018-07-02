Bir süre kaçtıktan sonra pes eden Lidya Özdemiroğlu, yanındaki kişinin arkadaşı olduğunu ve hayatında kimsenin olmadığını vurguladı. Yazdığı roman hakkında da konuşan Lidya, "Bu romana hayallerim için yer verdim" dedi. Gazetecilerin "Kitabınızda Levent Yüksel?" olacak mı sorusuna "Hayır, Levent Yüksel olmayacak" yanıtını verdi.
Lidya Özdemiroğlu'ndan aşk iddiasına cevap!
Bir dönem kendisinden 31 yaş büyük Levent Yüksel'le yaşadığı aşkla gündeme gelen Lidya Özdemiroğlu, Bebek'te görüntülendi.Magazin - 02.07.2018 14:49
Merhum sanatçı Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Lidya Özdemiroğlu, kendisinden 31 yaş büyük şarkıcı Levent Yüksel'le yaşadığı aşkla bir dönem Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 24 yaşındaki Özdemiroğlu önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Turuncu renkli bir tişört giyen erkek ile aynı kareye girmemek için koşar adım kalabalığın arasına girdi. Fakat muhabirlerden kaçamayacağını fark edince bu çabasından vazgeçti.
Bir süre kaçtıktan sonra pes eden Lidya Özdemiroğlu, yanındaki kişinin arkadaşı olduğunu ve hayatında kimsenin olmadığını vurguladı. Yazdığı roman hakkında da konuşan Lidya, "Bu romana hayallerim için yer verdim" dedi. Gazetecilerin "Kitabınızda Levent Yüksel?" olacak mı sorusuna "Hayır, Levent Yüksel olmayacak" yanıtını verdi.
Bir süre kaçtıktan sonra pes eden Lidya Özdemiroğlu, yanındaki kişinin arkadaşı olduğunu ve hayatında kimsenin olmadığını vurguladı. Yazdığı roman hakkında da konuşan Lidya, "Bu romana hayallerim için yer verdim" dedi. Gazetecilerin "Kitabınızda Levent Yüksel?" olacak mı sorusuna "Hayır, Levent Yüksel olmayacak" yanıtını verdi.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Lidya Özdemiroğlu, Levent Yüksel
YORUMLAR
Bunlarda ilginizi çekebilir:
MAGAZİN HABERLERİ
- Serdar Ortaç'tan 'bebek' açıklaması!
- Gülşen o iddialara yanıt verdi!
- Zehra'nın arkasına saklandı!
- Aleyna Tilki oyuncak sevdasını abarttı!
- Parti için Kız Kulesi'ni kapattılar!
- Derya Balta'nın son hali şoke etti!
- Ekin Türkmen fiziğiyle büyüledi!
- Küvet pozu olay yarattı!
- Deniz Çakır ateş püskürdü!
- Amine Gülşe'ye 15 milyon TL’lik düğün hediyesi!