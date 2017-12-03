53 yaşındaki Levent Yüksel'in üniversite öğrencisi olan 22 yaşındaki Lidya Özdemiroğlu ile ilişkisi büyük yankı uyandırmıştı.
İkilinin arasındaki 31 yaş fark epey konuşulmuş, hatta Lidya'nın annesi "Benim de kocamla aramda 31 yaş fark vardı" demişti. Günlerdir konuşulan Lidya ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Lidya'nın, Yüksel ile ilişkisinden önce Murat Başoğlu ile çok samimi olduğu ortaya çıktı. Son dönemin olay adamı Başoğlu ile Özdemiroğlu'nun samimi pozlarına ortaya çıktı.
Kaynak: sabah.com.tr
Lidya Özdemiroğlu bir zamanlar Murat Başoğlu ile...
Son günlerin en çok konuşulan Levent Yüksel ve Lidya Özdemiroğlu aşkında ilginç bir detay ortaya çıktı. Lidya'nın Yüksel ile ilişkisinden önce Murat Başoğlu ile çok samimi pozları şaşırttı.Magazin - 03.12.2017 09:00
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