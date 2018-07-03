Leyla Aydemir'in ölüm nedeni ortaya çıktı!

Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunmasıyla ilgisi olabileceği değerlendirilen bir kişinin gözaltında olduğu bildirildi.

Magazin - 03.07.2018 15:49

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, kentin Bezirhane köyünde, babası Nihat Aydemir ile dedesini ziyarete gittiği Ramazan bayramının birinci günü olan 15 Haziran'da kaybolan ve cesedi 18 gün sonra bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.



Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca olayla ilgisi olabilecek kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



Bu çalışmalar sonucu Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgisi olabileceği değerlendirilen bir kişinin gözaltına alındığı ve sorgusunun sürdüğü belirtildi.



'VALİ AÇIKLADI: AÇLIKTAN ÖLDÜ'



Ağrı Valisi Süleyman Elban, 18 gün önce Ağrı'da kaybolan ve dün akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla'nın ölümüne ilişkin açıklama yaptı.



Elban açıklamasında, "18 günlük aramalar sonucunda dün 17.45 itibariyle derede cansız bedeni bulunmuştur. Yapılan otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun yaklaşık 8-10 gün içerisinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı. Bulunduğu tarihten 2-3 gün önce de dereye bırakıldığı yönünde tespitler mevcut. Ölüm nedeni çocuğun 8-10 gün aç bırakılması. Herhangi darp veya yaralanma izi mevcut değil. Bir vahşi hayvan tarafından yaralama da söz konusu değil. Üzerinde görülen kırmızı izler güneş yanığı. Çocukla ilgili herhangi bir istismar veya tecavüz emaresi yoktur. Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı. Cenaze sabah 5 itibariyle aileye teslim edildi, ve yavrumuzun cenazesi defnedildi. Başımız sağ olsun. Gözaltı var ancak şuan açıklıyamıyoruz" ifadelerini kullandı.



(Kaynak:haberturk.com)

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