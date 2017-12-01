Levent Yüksel ile Lidya Özdemiroğlu aşkında büyük sır ortaya çıktı!

Magazin - 02.12.2017 07:00

Pop Müziği'nin başarılı ismi Levent Yüksel, özel hayatındaki suskunluğunu bir bozdu pir bozdu. 53 yaşındaki Yüksel'in merhum sanatçı Atilla Özdemiroğlu'nun 22 yaşındaki kızı Lidya ile birlikte olması olay yarattı. Aralarındaki 31 yaş farkla eleştirilen ikiliye Lidya'nın 51 yaşındaki annesi Hepgül Özdemiroğlu ise destek vermişti.Kendisi de Özdemiroğlu'ndan tam 31 yaş küçük olan Hepgül Hanım, kızı ve Yüksel'in aşkı için de şu açıklamayı yapmıştı: "Allah herkese benim yaşadığım, kalbimi uçurup kanatlandıran aşk gibi bir aşk versin. Kızlarımın her seçiminin sonuna kadar yanındayım. Medyada okuduğum yorumlara söyleyecek tek bir sözüm var; aşk olsun...".AŞK TESADÜFLERİ SEVER...Bu yaş farkının yankıları sürerken olay çiftin aşkıyla ilgili ilginç bir detay daha ortaya çıktı. 'Gazetemagazin' sitesinin iddiası, bazılarına "Aşk tesadüfleri sever" bazılarına ise "Bu kadarına da pes" dedirtti. İddiaya göre, 22 sene önce merhum Atilla Özdemiroğlu ile Levent Yüksel, yeni şarkıları için stüdyodaydı. O sırada Özdemiroğlu'nun telefonu çaldı. Arayan ise Hepgül Özdemiroğlu'ydu.Kızı Lidya'ya hamile olan Hepgül Hanım, doğum sancılarının başladığını ve hastaneye gittiğini söyledi. Atilla Özdemiroğlu da apar topar stüdyodan çıkıp hastaneye gitti. Yanında ise yakın arkadaşı Levent Yüksel vardı... Böylece Yüksel, yıllar sonra olacaklardan habersiz şimdiki sevgilisi Lidya'nın doğumuna tanıklık etti.Kaynak: takvim.com.tr