Leonardo DiCaprio'dan sevgilisine büyük bağış!

Leonardo DiCaprio, geçtiğimiz günlerde 'A Sense of Home' kuruluşunun gala gecesine katıldı.DiCaprio, sevgilisi Camila Morrone’un eş başkanı olduğu 'A Sense of Home' kuruluşuna 100 bin dolarlık (yaklaşık 573.3 bin TL) bağışta bulundu. Kuruluş, gönüllülerin de yardımıyla genç insanlara ev açıyor.Leonardo DiCaprio, sevgilisinin eş başkanı olduğu yardım kuruluşu dışında birçok yardım kuruluşuna destek oluyor.Yakışıklı oyuncu sosyal medyada genellikle böyle paylaşımlar yapıyor. DiCaprio'nun aynı zamanda kendi yardım kuruluşu da bulunmakta.