"Küfürlere maruz kalıyorum"

Kanal D'de yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki Tutku karakterine hayat veren Gülin İyigün izleyiciye sitem etti.

TV Dünyası - 25.12.2017 11:09

Reytingi iyi gitmemesine rağmen yayın hayatı devam eden Çocuklar Duymasın dizisi yayınlanan son bölümleriyle izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Tutku'nun Meltem ve Haluk'un arasına girmeye çalışması, Haluk'u elde etme yönündeki mücadelesi izleyiciden tepki aldı. Yıllardır yayın hayatına devam eden dizinin Meltem ve Haluk karakteri izleyici tarafından benimsenmiş olacak ki Tutku karakterine hayat veren Gülin İyigün izleyicinin tepkisi çekti. Kanal D'de yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki Tutku karakterine hayat veren Gülin İyigün verdiği bir röportajda "İnsanlar, Haluk ve Meltem'i nasıl benimsemişse, sokakta yürürken küfürlere maruz kalıyorum'' dedi.

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