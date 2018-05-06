Küçük Aleyna'dan büyük ayıp!

Aleyna Tilki'nin attığı tweet olay oldu. Uçakta gözlüğünü unuttuğunu iddia eden Aleyna Tilki gözlük bulunamayınca Twitter'dan öyle bir paylaşım yaptı ki sosyal medya ayağa kalktı.

Müzik - 06.05.2018 10:31
Küçük Aleyna'dan büyük ayıp!
Geçtiğimiz Mart ayında 18 yaşına giren Aleyna Tilki söylemleriyle gündemden düşmüyor. Genç şarkıcı bu kez "Uçakta gözlüğümü unuttum" diyerek Türk Hava Yolları (THY) ile bağlantıya geçti. THY'den gözlüğün uçakta olmadığı yanıtını aldı. Bunun üzerine sinirlenip Twitter'dan şöyle yazdı: "THY gözlüğümü ver. Uçakta koltuğumun yanında unuttuğuma eminim. Hiç boşuna yok demesin hostes ablalar."

Aleyna'nın hostesleri zan altında bırakan bu tweet'i sosyal medyada oldukça tepki gördü. Şarkıcı hakkında "Küçük Aleyna'dan büyük ayıp!" yorumları yapıldı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Aleyna Tilki

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Başakşehir, Alanya'da darmadağın oldu! Başakşehir, Alanya'da darmadağın oldu!
Demet Akalın'ın sözleri şoke etti! Demet Akalın'ın sözleri şoke etti!
Reytinglerin galibi hangisi oldu? (28.04.2018) Reytinglerin galibi hangisi oldu? ...
"Çocuklar Sana Emanet"in galası yapıldı! "Çocuklar Sana Emanet"in galası yapıldı!
Bu sefer de rampada kaldı! Bu sefer de rampada kaldı!
Sponsorlar Bengü için sıraya girdi! Sponsorlar Bengü için sıraya girdi!
59 saniyelik dizi olur mu? 59 saniyelik dizi olur mu?
Çağla Şıkel'in evine hırsız girdi! Çağla Şıkel'in evine hırsız girdi!
Demet Akalın'dan sert çıkış! Demet Akalın'dan sert çıkış!

MÜZİK HABERLERİ

  • BEDÜK’LE YAZA MERHABA
  • maNga'dan yeni single!
  • Murat Boz'dan manidar şarkı!
  • Bedük zirvesi!
  • Berkay rap yaparsa neler olur?
  • Aleyna Tilki çok iddialı!
  • Gülşen'in kıyafeti olay oldu!
  • Aleyna Tilki kazandığı parayı ne yapıyor?
  • Gülben Ergen'den aşk itirafı
  • Aleyna Tilki'den flaş görüntü!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat'tan sonra Aslı!
  • Galada aşk üçgeni!
  • Beren Saat nerede?
  • Arda Turan ile Aslıhan Doğan bebek alışverişine başladı!
  • Ece Seçkin: "Geç kaldın, kaptılar!"
  • Hande Erçel o pozdan vazgeçmiyor!
  • İkinci Adanalı zamanı!
  • Alişan'dan evlilik öncesi ilk açıklama!
Murat'tan sonra Aslı!