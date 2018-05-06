Müzik - 06.05.2018 10:31

Geçtiğimiz Mart ayında 18 yaşına giren Aleyna Tilki söylemleriyle gündemden düşmüyor. Genç şarkıcı bu kez "Uçakta gözlüğümü unuttum" diyerek Türk Hava Yolları (THY) ile bağlantıya geçti. THY'den gözlüğün uçakta olmadığı yanıtını aldı. Bunun üzerine sinirlenip Twitter'dan şöyle yazdı: "THY gözlüğümü ver. Uçakta koltuğumun yanında unuttuğuma eminim. Hiç boşuna yok demesin hostes ablalar."Aleyna'nın hostesleri zan altında bırakan bu tweet'i sosyal medyada oldukça tepki gördü. Şarkıcı hakkında "Küçük Aleyna'dan büyük ayıp!" yorumları yapıldı.