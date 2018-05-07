Korku filmine döndü!

TV Dünyası - 07.05.2018 14:46

Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Nazan Kesal ve Alp Navruz’un rol aldığı dizide, Sinan’ın hain planlarıyla tuzağa düşürdüğü Hazan, annesinin oyunuyla gittiği evde zor dakikalar yaşayacak.Yeni bölümü tanıtımını izleyenler, Sinan’ın Hazan’a tecavüz edip etmediğiyle ilgili tartışmalara çoktan başladı bile.Bu arada Hazan’ın annesiyle yaptığı duygusal konuşmadan sonra yaptıklarının yol açtığı sonuçları gören Fazilet, durumu kurtarmaya çalışacak ama gördüğü bir kişi, onu fena halde korkutacak.Sinan ise abisine bir oyun oynamak için plan yapıyor.Tüm bu sahneleri izleyenler, sosyal medyada dizinin dramdan çok korku filmi boyutuna çıktığını dile getiriyor.Dizinin izleyicileri, Sinan’ın bu kadar kötü bir duruma getirilmesine tepki gösterirken, "Acaba DNA testleri mi karıştı? Kerime’nin gerçek oğlu Sinan mı?" yorumlarını yapıyorlar.Yaşanan yeni gelişmeleri izleyenler "Şimdiden korktum, korku filmi bekliyor bizi adeta" şeklinde tweetler attılar.Sinan'ın intikam planlarıyla dönüştüğü hal, izleyenler tarafından tepki görmeye devam ediyor. Reytingi arttırmak için Sinan karakterinin getirildiği şekil, pek çok izleyici tarafından eleştiriliyor.Diziyi izleyenlerin artık bu entrikalara tahammülü kalmadığını yorumlarda belirtiyor.