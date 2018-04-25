Kocamın Metresi dizisinin başrol oyuncuları belli oldu!

TV Dünyası - 25.04.2018 11:22

Emre Kınay, Hayri Aslan’ın patronu olduğu şirketin Kanal D için çekeceği “Kocamın Metresi” dizisinde başrol oynayacak.Gül Abus’un senaryosunu kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Taşçı oturacak. Önümüzdeki günlerde okuma provası yapılacak dizide Emre Kınay’ın eşi rolü için son olarak “Kalbimdeki Deniz” dizisinde Kutsi ile başrolü paylaşan Özge Özberk ile prensipte anlaşıldı.Dizideki tansiyonu artıracak olan metres rolünü canlandıracak oyuncu ise henüz belirlenmedi. Proje için görüşülen isimler arasında Bülent Şakrak’ın da olduğu öğrenildi.