Kocamın Metresi dizisinin başrol oyuncuları belli oldu!

Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanan ''Kocamın Metresi'' isimli dizinin başrol oyuncuları arasında Emre Kınay yer alacak.

TV Dünyası - 25.04.2018 11:22
Kocamın Metresi dizisinin başrol oyuncuları belli oldu!
Emre Kınay, Hayri Aslan’ın patronu olduğu şirketin Kanal D için çekeceği “Kocamın Metresi” dizisinde başrol oynayacak.

Gül Abus’un senaryosunu kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Taşçı oturacak. Önümüzdeki günlerde okuma provası yapılacak dizide Emre Kınay’ın eşi rolü için son olarak “Kalbimdeki Deniz” dizisinde Kutsi ile başrolü paylaşan Özge Özberk ile prensipte anlaşıldı.


Dizideki tansiyonu artıracak olan metres rolünü canlandıracak oyuncu ise henüz belirlenmedi. Proje için görüşülen isimler arasında Bülent Şakrak’ın da olduğu öğrenildi.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Google, Aysel Gürel'i unutmadı! Google, Aysel Gürel'i unutmadı!
Murat Evgin ve Elif Evgin boşandı! Murat Evgin ve Elif Evgin boşandı!
Beşiktaş'ta Vagner Love şoku! Beşiktaş'ta Vagner Love şoku!
Balenciaga – Crocs işbirliği stokları tüketti! Balenciaga – Crocs işbirliği stokları ...
Murat Dalkılıç'ın bir kadında aradığı özellik ne? Murat Dalkılıç'ın bir kadında aradığı ...
Yeni projedeki rolleri belli oldu! Yeni projedeki rolleri belli oldu!
Beşiktaş'a Konya'da büyük şok! Beşiktaş'a Konya'da büyük şok!
Gonca Vuslateri'den itiraf! Gonca Vuslateri'den itiraf!
Brezilya'dan film teklifi aldı mı? Brezilya'dan film teklifi aldı mı?

TV DÜNYASI HABERLERİ

  • Ekranlara böyle veda edecek!
  • Çukur turizmi!
  • Avlu herkesi şaşırtacak!
  • Vatanım Sensin'den sürpriz!
  • Final günü belli oldu!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Öpüşme sahnesi ikiye böldü!
  • Seyirciye mutlu edecek haber!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Vatanım Sensin'in yerine yeni dizi geliyor!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Öpüşme sahnesi ikiye böldü!
  • Ciciş Esra: Çok sarhoştum ve...
  • Eliz Sakuçoğlu o iddialara ateş püskürdü!
  • En hanım köylü Burak Özçivit!
  • Simge Fıstıkoğlu'nun yeni soyadı olay oldu!
  • Ceren Hindistan'a hastaneden şok! Kızı koruma altına alınsın!
  • Sosyal medyayı karıştıran mesaj!
  • Hadise'den Ebru Şancı'ya cevap!
Öpüşme sahnesi ikiye böldü!