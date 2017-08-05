Ferhat Göçer, Sezen Aksu şarkısı Yaz Bitmeden'i yeni versiyonuyla beğeniye sundu. Şarkının klibi Ümraniye Platoları’nda çekildi. Ancak aynı stüdyoda Cem Yılmaz’ın Arif v 216 filminin çekimlerinin devam etmesi, ciddi bir karışıklığa yol açtı. Klip tamamlanmak üzereyken, film ekibi Arif v 216 için hazırlanan mekanların görüntülerinin çekime karıştığını fark etti. Yönetmen Hasan Kuyucu’dan görüntülerin silinmesi rica edildi. Göçer ve Kuyucu da ekibin ricasını geri çevirmedi.
KAYNAK: ntv.com.tr
Klip film ile karıştı!
Ferhat Göçer, yeni klibinin çekiminde büyük aksilik yaşadı. Aynı stüdyodaki Cem Yılmaz’ın filmi Arif v 216'nin görüntülerinin klibe karışması ilk çekimin çöpe gitmesine neden oldu.Sinema - 05 Ağustos 2017 18:21
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