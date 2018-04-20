Kızılderililerin yaşam iksiri!

İçerdiği antioksidan nedeniyle ‘süper meyve’ olarak anılan aronya meyvesinin faydalarını Dr. Ender Saraç açıkladı...

Sağlık - 20.04.2018 14:43

Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Uzmanı Dr. Ender Saraç, mor meyvelerin oldukça yüksek antioksidan kapasiteleriyle sağlık saçtıklarını belirterek, “Vitaronia meyve suyunun elde edildiği yeni nesil yaşam meyvesi Aronya’nın da yüksek oranda antioksidan içeren bir meyve olduğunu vurguladı. Karadut, ahududu,yabanmersini, kızılcık gibi mor ve kırmızı renkli meyveler küçük boyutlarına karşın oldukça yüksek antioksidan kapasiteleriyle adeta sağlık saçıyor. İçeriğindeki C vitamini sayesinde cildi ve saçları güzelleştiren, gözleri güçlendiren bu meyveler, ayrıca kanserden kalp hastalıklarına kadar birçok hastalığa karşı da vücudu bir kalkan gibi koruyor.



Mucizevi kırmızı ve mor meyvelerin içinde bulunan antosiyanin, vücutta inflamasyonu azaltarak bağışıklığı güçlendiriyor. Quercetin isimli antioksidan bileşen ise iltihaplanmayı önleyici etkisi sayesinde, eklemlerdeki sıvının iltihaplanmasına neden olan romatoid artriti azaltmaya yardımcı oluyor. Bu meyvelerin gücüyle yaşlanmaya karşı dur diyebilmek de mümkün! Araştırmalar, mor renkli meyveleri bol miktarda ve düzenli olarak tüketmenin, yaşa bağlı hastalıkları engellemekte çok etkili olduğunu ortaya koyuyor.



2000 yılında ülkemize yeni ürünler ve teknolojiler sunmak üzere kurulan Nanotech Grup, bu mor meyvelerin arasında sağlık dolu özellikleri ile öne çıkan Aronya’yı Türkiye’yle tanıştırdı.Dünya çapında zorlu araştırmalar ve titiz çalışmalar sonucunda Vitaronia Meyve Suyu’yla pazara sundu. Vitaronia Meyve Suyu, doğanın mucize meyvesi Aronya’dan hiçbir kimyasal işleme maruz bırakılmadan soğuk sıkım tekniğiyle elde edilip şişeleniyor ve sofralara ulaştırılıyor.



Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Uzmanı Dr. Ender Saraç’ın Vitaronia’nın elde edildiği yeni nesil yaşam meyvesi Aronya’nın sırlarını şöyle anlatıyor: “Aronya, çalı benzeri, 3-4 metre kadar büyüyen, mor üzümsü meyveleri olan ve yüksek oranda antioksidan içeren bir meyve. Amerika Kızılderilileri tarafından yüzlerce yıl öğünlerinde, çetin kış şartlarında hastalıklara karşı dirençli olmak ve sağlıklı yaşamak amacıyla kullanılmıştır. Zamanla dünyaya yayılmış olan Aronya, besin içeriği ve faydaları nedeniyle sağlıklı yaşam ve lezzet konularına özel önem veren Avrupa’da popüler hale gelmiştir. Aronya, doğal bir meyvedir. Stres, çevre kirliliği ve günlük yaşam aktivitelerinin vücudumuzda ürettiği hücrelere zarar veren serbest radikaller ile mücadele eden antioksidan polifenolik doğal karışımını içerir. Amerikan Milli Tıp Kütüphanesi tarafından yayınlanan çalışmaya göre bu antioksidanlar arasında yer alan antosiyaninlerin bazı kanser türleri, kalp-damar hastalıkları, kronik inflamasyon ve karaciğer fonksiyon gibi oksidatif strese bağlı hastalıklarla mücadeleye yardımcı olduğunu göstermiştir.”

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