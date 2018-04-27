Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler 2'de!

Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan'ın 13 yıl aradan sonra çekmeye hazırlandığı "Organize İşler"in devam filminde başrolü üstlenecek.

Magazin - 28.04.2018 06:00
Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler 2'de!
Haziran ayında çekimlerine başlanması planlanan "Organize İşler 2" için Kıvanç Tatlıtuğ, filmin yönetmenliğini gerçekleştiren Yılmaz Erdoğan'la Göcek'te buluştu.

Daha önce Kelebeğin Rüyası isimli filmde birlikte çalışan ikili, açık denize demirledikleri teknede senaryo üzerinde çalıştı. Filmde bir horoz dövüşçüsünü canlandıracağı iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ'un partnerinin Bensu Soral olacağı belirtildi.

Filmde rol alacak diğer isimler ise henüz belirlenmedi.

Amerikalı hayranları Kıvanç Tatlıtuğ için site açtı!

Amerikalı hayranları Kıvanç Tatlıtuğ için site açtı!
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