Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in 'Cunda' tatili!

Magazin - 01.05.2018 14:41

Amerikalı hayranları Kıvanç Tatlıtuğ için site açtı!

Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler 2'de!

Kıvanç ile Başak'ın otel kaçamağı!

Kıvanç Tatlıtuğ, vahşi doğada!

Son olarak "Hadi Be Oğlum" isimli sinema filminde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ filmin yorgunluğunu atmak için eşi Başak Dizer ile birlikte soluğu Cunda'da aldı. Burada arkadaşlarıyla tatil yapan çift şehrin stresinden uzakta bir süre dinlenmeye çekildi.Tatilin ardından İstanbul'a dönecek olan Kıvanç Tatlıtuğ'un Yılmaz Erdoğan'ın ikincisini çekeceği 'Organize İşler' filminde rol alması bekleniyor. Bensu Soral'ın da yer alacağı filmde Kıvanç Tatlıtuğ'un horoz dövüştüren birini canlandıracağı konuşuluyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un önümüzdeki sezon ise Ay Yapım'ın çekeceği "Çarpışma" dizisinde rol alması bekleniyor.