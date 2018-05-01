Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in 'Cunda' tatili!

Amerikalı hayranları Kıvanç Tatlıtuğ için site açtı!
Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler 2'de!
ORGANİZE İŞLER'DE ROL ALACAK!
Tatilin ardından İstanbul'a dönecek olan Kıvanç Tatlıtuğ'un Yılmaz Erdoğan'ın ikincisini çekeceği 'Organize İşler' filminde rol alması bekleniyor. Bensu Soral'ın da yer alacağı filmde Kıvanç Tatlıtuğ'un horoz dövüştüren birini canlandıracağı konuşuluyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un önümüzdeki sezon ise Ay Yapım'ın çekeceği "Çarpışma" dizisinde rol alması bekleniyor.
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