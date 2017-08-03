Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer 1 ay önce çıktıkları tekne tatiline Bodrum’da devam ediyor.
Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ tatilin keyfini çıkarıyor. Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti önceki gün Gümüşlük açıklarına demirledi. Kıvanç Tatlıtuğ market alışverişi yaptıktan sonra botla tekneye döndü. Dürbünle çevreye bakarken fotoğrafını çeken paparazzileri gördü.
Oyuncu, “Bu kez ben sizi yakaladım” deyip güldü. Kıvanç Tatlıtuğ, kaptana habercileri gösterdi.
Kaynak: posta.com.tr
Kıvanç Tatlıtuğ bu kez yakaladı!
Önceki gün teknesiyle Gümüşlük açıklarına demirleyen Kıvanç Tatlıtuğ, kendisini çeken paparazzilere “Bu kez ben sizi yakaladım” dedi.Magazin - 04 Ağustos 2017 07:00
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